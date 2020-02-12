В преддверии Дня Святого Валентина вырос спрос на презервативы и цветы. Об этом сообщили «Известиям» аналитики исследовательского холдинга «Ромир».

На седьмой неделе года (14 февраля) значительный рост по денежному обороту показывают презервативы (+69,6%), шоколадные конфеты (+64,5%), плюшевые игрушки (+40,3%), цветы (+35,6%), в то время как траты на отели снизились (-20,1%).

В этом году с 6 по 11 февраля продажи аромамасел выросли почти в три раза относительно среднего значения, а продажи воздушных шаров в форме сердец и свечей — более чем в два раза, рассказали «Известиям» в пресс-службе Ozon. Также на площадке примерно в четыре раза подскочили показатели реализации нижнего белья.

За последние две недели перед праздником клиенты чаще всего приобретали бьюти-товары (например, косметику), игрушки, ювелирные изделия, бижутерию и аксессуары, сообщили «Известиям» в Wildberries. Так, к примеру, спрос на ювелирные часы-кулоны в форме сердца увеличился на 100%, а продажи шариков-сердец повысились на 95%. Духи и парфюмерные наборы продемонстрировали рост на 60%. Спрос на плюшевые игрушки (мишки и зайчики) поднялся на 80%.

В пресс-службе AliExpress отметили изменение предпочтений в выборе подарков на 14 февраля: в 2019 году в преддверии Дня всех влюбленных пользователи искали товары для красоты (маски, патчи, кисти для макияжа), товары для взрослых и нижнее белье, а в 2020 году переключились на поиск трендовой бижутерии и одежды.

В целом, по данным опроса Rate&Goods, большинство респондентов (44%) планируют потратить на презент возлюбленным не более 1 тыс. рублей. Только 4% готовы заплатить за подарок более 10 тыс. рублей. Традиционно люди чаще всего покупают сувениры и романтическую атрибутику.

Ранее, 11 февраля, стало известно, что руководитель фракции ЛДПР в Госдуме Владимир Жириновский проведет 14 февраля лекцию о любви для молодежи.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: «Чувства по карману: к 14 февраля вырос спрос на презервативы и цветы».