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Работа российских волонтерских штабов оживилась из-за распространения коронавирусной инфекции в стране. Об этом рассказал руководитель центра координации региональных волонтерских штабов акции взаимопомощи #МыВместе, председатель общественного движения «Волонтеры-медики» Павел Савчук, передает «Комсомольская правда».

Согласно данным опросов, около 15 процентов граждан участвуют в добровольческом движении. Они оказывают помощь пожилым людям и маломобильным гражданам.

«Сейчас мы работаем по пяти направлениям: доставка продуктов и лекарств, помощь в медицинских организациях (с нами работают более 2,5 тысячи волонтеров-медиков), юридическая поддержка, психологическая помощь и онлайн-помощь», — отметил Савчук.

По последним данным, в России заразились коронавирусом более 24 тысяч человек. За последние сутки зафиксировано 3388 случаев заражения, больше всего заразившихся в Москве. С начала эпидемии 1986 человек выздоровели, 198 пациентов с коронавирусом умерли. Последним субъектом России, где официально не зафиксировано ни одного случая заражения, осталась Республика Алтай.

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