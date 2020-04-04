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Главный нарколог Министерства здравоохранения России Евгений Брюн считает, что на время распространения нового коронавируса COVID-19 в России следует ограничить продажу крепких спиртных напитков, сообщает «Интерфакс».

Брюн отметил, что употребление алкоголя повышает риск заболеть коронавирусом. Однако, главный нарколог страны выступил против введения сухого закона в России.

В регионе России полностью запретили продажу алкоголя

Президент Союза производителей алкогольной продукции Игорь Косарев в беседе с НСН рассказал, что в России около 30 процентов алкогольного рынка составляет нелегальная продукция.

«У нас в стране существует разветвленная нелегальная сеть поставки алкоголя в любой регион России. Почему? Потому что в бутылке водки, которая сейчас стоит 260 рублей, 180 рублей — это акциз и НДС. Медицинский спирт спокойно перемещается по стране, водочные комплекты можно легально заказать в интернете. Ребята в гаражах отливают эти бутылки, продают их, в них разливают нелегальную водку и поставляют в магазины без лицензий, которые продают эту водку тем, кого знают в лицо. Таким образом, в стране продается порядка 30 млн декалитров нелегальной алкогольной продукции. Поэтому, если остановить продажу легальной продукции, она моментально заместится нелегальной, и ее объем вырастет до 50 процентов на рынке, как это было в 2015 году», — пояснил Косарев.

Эксперт считает, что в Минздраве не представляют последствий, с которыми придется столкнуться системе здравоохранения, если ограничить продажу крепкого алкоголя в стране.

«Минздрав будет иметь последствия от продажи не проконтролированной государством продукции, а продукции, которую произвел неизвестно кто и неизвестно где. На рынке огромное количество антисептиков. Сокращение продажи легального алкоголя приведет к тому, что массово начнут пить эти антисептики. Что это будет для Минздрава, с трудом могу представить: 50 процентов нелегальной продукции и антисептики из метилового и изопропилового спирта! Регионы получают налог на акциз в свои бюджеты. Поступления в них резко сократятся. А им, как я понимаю, деньги сейчас очень нужны в связи с борьбой с коронавирусной инфекцией. О чем думают люди из Минздрава, когда предлагают снизить продажи крепких спиртных напитков, не знаю», — сказал эксперт.

Ранее Игорь Косарев в беседе с НСН раскритиковал идею главы проекта «Трезвая Россия» Султана Хамзаева, который обратился к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с инициативой ограничить продажу алкоголя в связи с ситуаций по коронавирусной инфекции.

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