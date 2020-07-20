Компания «Фольксваген Груп Рус» (официальный представитель марок Skoda и Volkswagen на российском рынке) объявила об отзыве почти 2,5 тыс. кроссоверов из-за дефекта, который может привести к утечке топлива.

«Отзыву подлежат 2 472 автомобиля Skoda Kodiaq и Volkswagen Tiguan, изготовленных в период с 2019 по 2020 год, с VIN-кодами согласно приложению. Причина отзыва транспортных средств: на автомобилях с дизельными двигателями на топливной магистрали может быть установлен шланг несоответствующего качества. Это может привести к негерметичности топливной магистрали и, как следствие, к утечке топлива», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Росстандарта.

В рамках отзывной кампании дилеры проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ. Владельцы также могут самостоятельно сверить VIN-коды своих машин со списком Росстандарта и записаться к дилеру. Кроме того, узнать о наличии автомобиля в отзывной программе можно с помощью специального сервиса на сайте Auto.ru.

На подлежащих отзыву транспортных средствах будут проверены дата и время производства шланга топливной магистрали. Если на шланге отсутствует маркировка или в маркировке указаны определенные дата и время производства, будет произведена замена шланга. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Напомним, в конце мая компания «Фольксваген Груп Рус» объявила об отзыве 1099 автомобилей Volkswagen Touareg, изготовленных в 2019 году. Причиной отзыва стала возможность появления утечки трансмиссионного масла, вызванная недостатками сварного соединения трубки трансмиссионного масла.