Компания «БМВ РУСЛАНД ТРЕЙДИНГ» (российский представитель бренда BMW) объявила об отзыве в России свыше 200 новых кроссоверов из-за ошибок, допущенных при сварке кузова.

«Отзыву подлежат 216 автомобилей BMW X5 (серия G05), X6 (серия G06), X7 (серия G07), изготовленных в период с августа по октябрь 2020 года, с VIN-кодами согласно приложению. Причина отзыва транспортных средств: из-за ошибки в процессе сварки приваривание кронштейна резинометаллического шарнира тяги было выполнено неправильно. Неправильное приваривание кронштейна резинометаллического шарнира тяги может привести к его полному отделению. В результате потери направляющей системы подвески колеса автомобиль может стать неуправляемым», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Росстандарта.

В рамках отзывной кампании дилеры проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ. Владельцы также могут самостоятельно сверить VIN-коды своих машин со списком Росстандарта и записаться к дилеру. Кроме того, узнать о наличии автомобиля в отзывной программе можно с помощью специального сервиса на сайте Auto.ru.

На подлежащих отзыву транспортных средствах будет выполнена проверка серийного номера переднего подрамника и, при необходимости, замена переднего подрамника.Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев автомобилей.

Напомним, в декабре прошлого года BMW объявила об отзыве в России более 19 тыс. кроссоверов BMW X6 и BMW X6M (серия F86) из-за дефекта креплений для детских кресел.