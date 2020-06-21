Российских парламентариев и военных специалистов не испугали слова украинского эксперта Михаила Жирохова, заявившего о способности Киева «дотянуться» до кораблей в Новороссийске.

Ранее специалист заявил, что благодаря новой противокорабельной крылатой ракете Р-360 комплекса «Нептун» Украина якобы может поразить цели у берегов Крыма, а также российские корабли в районе порта Новороссийск.

«Не вижу никакой опасности»

Сенатор Франц Клинцевич усомнился в возможностях украинского оружия.

«Они модернизируют старые советские ракеты от «Урагана» и «Смерча». То, что на эти баллистические ракеты они поставили рулевые машинки, еще не значит, что у них получилась крылатая ракета», — сказал политик в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Кроме того, российские ПВО способны отразить любой удар со стороны Украины, добавил он.

«Сегодня не вижу в этом никакой опасности, потому что если только такая ракета стартует, то у нас же есть противоаварийные приборы, которые определяют координаты, и мы буквально через несколько минут осуществим поражение любой цели, которая произвела какой-то выстрел», — заключил Клинцевич.

«Не потерпим провокаций»

Депутат Руслан Бальбек заявил, что украинский эксперт «погряз в теориях». По мнению парламентария, Киеву следует вести с Москвой диалог.

«Мы не собираемся нападать на Украину, но не потерпим никаких провокаций», — цитирует его РТ.

Также политик призвал Жирохова не делать публичных заявлений, которые не имеют ничего общего с реальностью.

Военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко, в свою очередь, рассказал, что военно-морская база в Новороссийске надежно прикрыта с воздуха.

«В практическом плане попытки атаковать Россию либо нанести удар по российским военным объектам будут означать для Украины полную геополитическую катастрофу и утрату ее государственности», — сказал специалист в комментарии Mpravda.com.

«Волноваться не стоит»

Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков также напомнил, что «Нептун» представляет собой версию советских ракет. По его словам, Россия располагает оружием, дальность которого в два — два с половиной раза превосходит украинские ракеты.

«Придется принимать меры по парированию таких угроз — обеспечивать систему контроля, усиливать систему разведки на Черноморском театре военных действий, отслеживать движения украинских кораблей в места вероятного пуска этих ракет и препятствовать их выдвижению туда. Это нормальная повседневная деятельность Военно-морского флота», — отметил он в эфире НСН.

Специалист рассказал, что у Украины недостаточно ракетоносителей, поэтому сильно волноваться россиянам не стоит.