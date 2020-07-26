Российские политики заявили о бессмысленности попыток украинских властей «вернуть» Крым.

Накануне бывший глава МИД Украины Павел Климкин призвал создать из полуострова «внутреннюю и внешнюю проблему» для Москвы.

«Мировая проблема»

В российском дипломатическом ведомстве отнеслись к словам Климкина скептически.

«Они (киевские власти. — Прим. ред.) уже создали мировую проблему из Украины», — заявила Mpravda.com официальный представитель МИД Мария Захарова .

Сенатор Алексей Пушков, в свою очередь, подчеркнул, что будущее Крыма определено новой российской Конституцией.

«Климкин и компания свою игру отыграли: она провалилась. Ни санкции Запада, ни провокации и истерики Киева не заставили Москву изменить свою политику. <…> Поздно пить «Боржоми», — написал он в Twitter.

«Политическая пропасть»

Коллега Пушкова Ольга Ковитиди в комментарии RT призвала экс-главу украинского МИД покаяться за провальную политику украинского внешнеполитического ведомства под его руководством.

«Ему следовало укреплять его (МИД Украины. — Прим. ред.), развивать внешнеполитические связи, а не дестабилизировать ситуацию, упорно роя яму, в результате чего в эту политическую пропасть провалился весь режим Порошенко», — отметила парламентарий.

По мнению сенатора Владимира Джабарова, Климкина за его высказывания можно привлечь к уголовной ответственности. В беседе с телеканалом «360» он подчеркнул, что его слова противоречат поправке к Конституции о территориальной целостности России.

Кроме того, депутат Госдумы Руслан Бальбек заявил Mpravda.com, что российские власти уже решили все проблемы, созданные на полуострове украинским руководством.

«Третьесортный политик»

Глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте России Александр Молохов отметил, что с подобными заявлениями Климкин способен создать проблемы только для Киева. Также он назвал бывшего дипломата «третьесортным политиком».

«Для подавляющего большинства жителей России возвращение Крыма в родную гавань всегда будет являться предметом гордости, а проведение каких-либо аналогий между ситуацией со странами Балтии в составе СССР и настроениями жителей полуострова выглядит смехотворным», — сказал Молохов в комментарии Mpravda.com.

Он посчитал наивным стремление Климкина «стать лучше России», поскольку Украина сейчас представляет собой, по мнению Молохова, задворки западного мира.

Депутат Госдумы Михаил Шеремет также назвал заявление бывшего дипломата «плодом ущербной психологии предателей». Парламентарий уверен, что киевские власти всегда относились к Крыму как к чужой земле, которую рано или поздно придется вернуть.

Москва неоднократно заявляла, что вопрос Крыма «закрыт окончательно». Россия также предупреждала, что полуостров хорошо защищен, а любые провокации будут немедленно пресечены.