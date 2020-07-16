Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев опроверг обвинения Лондона в попытке украсть данные о разработке вакцины против коронавируса.

Ранее в британском центре кибербезопасности заявили, что на протяжении года хакеры совершали атаки на различные организации, которые участвовали в создании препарата от COVID-19. В Лондоне считают, что преступники «почти наверняка» имеют отношение к российской разведке.

Дмитриев назвал позицию Британии бездоказательной.

«Я думаю, что вся эта история — это попытка запятнать российскую вакцину со стороны людей, которые боятся ее успеха, поскольку она потенциально может быть первой на рынке и потенциально наиболее успешной», — сказал он в интервью британскому Times Radio.

Глава РФПИ также обратил внимание, что у Москвы просто нет нужды красть эти разработки, потому что англо-шведская биофармацевтическая компания уже сообщила все «секреты» российским коллегам.

«Все уже передано «Р-Фарм», которая будет производить вакцину AstraZeneca в России с использованием всех технологий и ноу-хау», — объяснил он.

Кроме того, Лондон выдвинул эти обвинения практически сразу после сообщений, что в уже августе регуляторы могут одобрить российскую вакцину, заключил Дмитриев.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее отмечал, что Москва не знает, кто мог взламывать компьютеры фармкомпаний и исследовательских центров. При этом Россия однозначно не имеет к этому никакого отношения, а обвинения Лондона голословны, подчеркнули в Кремле.

В российском посольстве также усомнились в стремлении британских коллег разобраться в ситуации. Представитель дипмиссии напомнил, что на протяжении уже нескольких лет Москва предлагает Лондону наладить профессиональный диалог. Британским властям известно о российском Национальном координационном центре по компьютерным инцидентам, специально созданном для этих целей, однако за помощью они не обращались.