Только в 3 из 78 крупных городов России краткосрочная аренда популярнее долгосрочной. Таковы результаты исследования портала Domofond.ru, оказавшиеся в распоряжении «Известий» в пятницу, 31 января.

«Наибольшая доля посуточной аренды отмечена в Якутске, составив 82,3%. Второе место у Читы. В столице Забайкальского края таких предложений 55,1%. Третье место у Владивостока с 51,6% краткосрочной аренды против 48,4% долгосрочной», — говорится в материалах.

В остальных случаях превалирует спрос долгосрочной аренды.

Антилидер по популярности краткосрочной аренды — Грозный. В столице Чеченской Республики ее доля составляет 3,8%. В аутсайдерах Калуга, Махачкала и Подольск.

Вместе с тем ни в одном из городов-миллионников доля краткосрочной аренды не превысила охват долгосрочного найма. Самой большой популярностью посуточная аренда пользуется в Екатеринбурге, где на нее приходится 42,4% от рынка. Затем идут Москва и Омск.

Отмечается, что преобладание посуточной аренды в трех городах – лидерах рейтинга может быть обусловлено внутренними причинами. Дело в том, что именно в этих населенных пунктах большое число вахтовиков, трудовых мигрантов и командированных.

24 января в агентствах недвижимости спрогнозировали рост аренды жилья в России в 2020 году на 10%. Сейчас средняя стоимость аренды «однушки» в России составляет 13 тыс. рублей в месяц, двухкомнатную квартиру можно снять за 17 тыс. рублей, а трехкомнатную — за 23 тыс.

В ноябре 2019 года был опубликован список регионов с самой доступной арендой жилья. В тройке лидеров оказались Ямало-Ненецкий, Чукотский и Ханты-Мансийский автономные округа.