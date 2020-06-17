Авиакомпания сами решат, чем кормить пассажиров.

Премьер–министр Росси Михаил Мишустин отменил приказ от 1988 года о меню на внутренних и международных авиарейсах, пишет РИА «Новости».

В этом приказе было прописано, что должно входить в меню пассажиров. Например, на международном рейсе пассажир эконом–класса мог получить горячий завтрак или ужин. Они должны были состоять их сливочного масла, закуски, второго горячего блюда с гарниром, чая или кофе, лимона, сахара, кондитерского изделия, фруктов или фруктового сока, булочки «Летной», хлеба, джема, прохладительного напитка. В комплекте шли зубочистки и специи.

Также в меню подразделялось на строгих и не строгих вегетарианцев. Приказ регулировал и норму отпуска алкогольных напитков для пассажиров.

По действующему законодательству, перевозчик должен предоставить пассажирам прохладительные и/или горячие напитки и питание. Горячее питание предоставляется при продолжительности полета свыше трех часов и далее каждые четыре часа – в дневное время и каждые шесть часов – в ночное время. Конкретное меню нигде е прописано, авиакомпании сами его формируют. Питание и горячие напитки могут не предоставляться, об этом пассажира информируют при покупке билетов.