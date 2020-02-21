В России больше не действует норма о бесплатной выдаче молока для тех, кто работает на производствах, которые наносят вред здоровью. Распоряжение об отмене этого положения подписали в российском кабмине.

«Правительство РФ упразднило 3621 акт времён СССР. В их числе — постановление Совета министров о бесплатной выдаче молока для работников вредных производств», — передает Life.ru.

Идею об обязательном молочном пайке для рабочих предложил ещё Владимир Ленин. Впервые молоко от государства получили голодающие работники Путиловского завода в Петрограде. Позже норма распространилась на другие заводы и фабрики СССР — каждую смену на одного рабочего выдавали по пол-литра молока.

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Однако сообщается, что молочный паек продолжит существовать. В то же время теперь вместо молока работники заводов могут попросить у начальства денежную компенсацию.

Помимо молока работники некоторых производств «за вредность» также получают творог, кефир и сыр. Сотрудникам предприятий, где используются неорганические соединения, предоставляют консервы, сок или мармелад.

Ранее специалисты Роскачества сообщили, что хорошей альтернативой молока могут стать напитки из сои, овса или орехов. Их рекомендуют людям, которые страдают непереносимостью молочного белка или лактозы, передает телеканал 360.

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