Минздрав России планирует отменить требование о прохождении тестирования на коронавирус за семь дней до госпитализации, заявил заместитель министра здравоохранения России Евгений Камкин.

«Сейчас министерством подготовлен новый проект приказа… — требование, которое связано с необходимостью выполнения лабораторного анализа на COVID-19 перед госпитализацией за 7 дней… — в этом нет необходимости при условии отсутствия каких-либо клинических проявлений. В новом проекте приказа это требование будет исключено», — сказал Камкин на XI Всероссийском конгрессе пациентов.

Он уточнил, что при поступлении в медучреждение пациент все равно будет проходить тестирование на коронавирус любым доступным для медицинской организации способом.

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.