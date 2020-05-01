За последние два дня в России отмечен всплеск числа заразившихся коронавирусом на фоне стабильной ситуации на предыдущей неделе. Об этом 1 мая сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«И вчера, и сегодня мы видим такой «зубец», как говорят специалисты и аналитики, на фоне ровной ситуации в течение больше чем семи дней. Даже в рамках этого «зубца» почти половина всех выявленных [заразившихся] — бессимптомные. Мы наблюдаем реализацию тех рисков, о которых говорили 7–10 дней назад, и эта ситуация была спрогнозирована», — сказала она в эфире радио «Комсомольская правда».

Ранее в пятницу Попова заявила, что если россияне во время майских праздников не отнесутся к режиму самоизоляции серьезно, то после 12 мая его придется усилить.

Также она рассказала о схеме постепенного снятия ограничений введенных в России из-за коронавируса. По ее словам, россиянам разрешат гулять по 2–3 человека. Разрешат также утренние пробежки, занятия спортом на улице, прогулки с детьми, но с ограничением количества людей с соблюдением социальной дистанции.

По состоянию на 1 мая число зараженных инфекцией в стране составило 114 431 человек. За весь период эпидемии умерли 1169 пациентов, полностью вылечились 13 220.

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