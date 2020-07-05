Мировая морская отрасль на фоне пандемии нового коронавируса COVID-19 столкнулась с рядом проблем: удорожанием работы флота за счёт закупки средств защиты, антисептиков и проведения тестов (анализов) на вирус, невозможности в ряде случаев вовремя сменять экипажи, ограничений в портах. Как судоходные компании России справляются с трудностями, в День работника морского и речного флота РФ РИА Новости рассказали представители отрасли.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 10,9 миллиона случаев заражения, свыше 523 тысяч человек скончались.

Сменить нельзя оставить

Регулярная санитарная обработка поверхностей на судне, невозможность сойти на берег в порту и минимизация всех контактов, в частности, с береговыми службами и стивидорами — на фоне пандемии коронавируса изменилась жизнь не только на суше, но и на судах.

Многие судовладельцы и операторы морских судов столкнулись с невозможностью смены экипажей, отработавших контракты, особенно в иностранных портах. Чтобы обеспечить сменяемость, в "Совфрахте", в том числе, выполняют длительные и затратные балластные переходы, а в Fesco используют практику смен за пределами портов, "минимизируя при этом любые контакты моряков по пути следования на борт судна".

«В настоящий момент в связи с пандемией изменились вопросы взаимодействия экипажей судов с береговыми службами в периоды грузовых операций: регулярно в портах погрузки, выгрузки производится дезинфекция поверхностей и помещений, по которым передвигаются лоцманы, представители береговых служб», — рассказали в пресс-службе «Совфрахта».

Защитные меры

«Все моряки обязаны соблюдать дистанцию, носить (медицинские — ред.) маски и перчатки, помнить об особых правилах гигиены, а также выполнять другие требования, согласно предписаниям Роспотребнадзора. Отмечу, что на судах нашей компании обеспечены комфортные условия проживания: члены экипажа размещаются по одному человеку в каюте. Непрерывно ведется мониторинг состояния здоровья», — рассказал агентству управляющий директор «Волжского пароходства» Юрий Гильц.

«Несомненно, все перечисленное накладывает дополнительные обязанности на членов экипажей и офисных сотрудников», — подчеркнул он.

В компаниях отмечают, что на фоне пандемии затраты на содержание флота увеличились, что связано, в том числе, с необходимостью удлинения контрактов моряков.

«Мы выполняем все обязательства по выплате денежных надбавок за работу сверх оговоренного контрактами времени, проводим регулярное тестирование на выявление коронавируса, закупаем средства индивидуальной защиты, дезинфицирующие средства», — рассказали в Fesco.

В круизном речном "Мостурфлоте" говорят, что их затраты выросли на 10-15%. В "Совфрахте" отмечают, что затраты увеличились на оплату дополнительных средств защиты, обработки поверхностей, а также на содержание судов при возможном простое в период требуемого карантина при заходах в новые порты.

Спрос и предложение

Кадровых сокращений в круизном речном судоходстве в "Мостурфлоте" не ждут, поскольку работа там сезонная. При этом ряд условий для работников речного флота мягче, чем для морского.

«Все речники могут выходить на берег», — говорят в «Мостурфлоте».

Представители "Совфрахта" отмечают, что после введения ограничений в странах мира стало выгоднее работать в каботажном режиме, поскольку требования простоя на протяжении 14 суток на карантине на рейдах портов погрузки и выгрузки при морском переходе в 10 суток приводят к тому, что многие рейсы стали экономически невыгодны.

В оценке спроса на грузоперевозки компании разошлись. В "Волжском пароходстве" считают, что конкуренция на рынке усилилась. "На сегодняшний день наши суда работают в обычном режиме, но в результате мирового спада экономики, вызванного COVID19, конкуренция на рынке перевозок обострилась. Более точные прогнозы по отрасли можно будет ждать ближе к осени", — указывает управляющий директор компании.

«Многие крупные международные компании остановили производства, грузопотоки фактически встали. Огромное количество флота фактически находится в вынужденном простое. Также имеют место быть проблемы с выполнением ремонтов судов — в связи с карантинными ограничениями приходится выполнять ремонты в несколько этапов, работы без постановки к причалам и в доки», — говорят в «Совфрахте».

Взгляд изнутри

О том, как на судне воспринимают изменение жизни из-за пандемии, агентству рассказал капитан одного из судов «Совфрахта» Андрей Новиков.

«Каждый воспринимает ситуацию по-своему, но в основном все переживают за здоровье своих детей, родных и близких им людей, находящихся на берегу», — считает он.

"Есть определённые опасения, но страхом это назвать нельзя. На фоне сложившейся ситуации в мире моряки вынуждены продлять контракты, так как многие их родные остались без работы. Единственным минусом является то, что выход на берег для моряков во всех портах мира закрыт, и сколько это продлится, не знает никто", — заключил Новиков.

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.