Плановые учения по обеспечению устойчивой и безопасной работы интернета в России были отменены из-за коронавируса. Об этом сообщает Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций в пятницу, 20 марта.

Отмечается, что учения должны были начаться 20 марта. Была запланирована работа по блокировке трафика с использованием технологий DNS поверх HTTPS и DNS поверх TLS.

«Плановые учения по обеспечению устойчивости, безопасности и целостности функционирования интернета на территории РФ и сети связи общего пользования отложены в связи с усилением мер профилактики распространения коронавирусной инфекции COVID-19», — рассказали «Интерфаксу» в ведомстве.

В ближайшее время будет утвержден уточненный график учений. Помимо марта, они должны пройти в июне, сентябре и декабре.

Всероссийские учения по обеспечению устойчивой работы Рунета начались 23 декабря 2019 года. Тогда же в Минкомсвязи рассказали, что учения показали готовность государственных органов и операторов связи результативно реагировать на возможные угрозы.

Вспышка пневмонии COVID-2019, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. По данным международного статистического бюро Worldometers на 20 марта, во всем мире заразились более 245 тыс. человек, умерли более 10 тыс. инфицированных. Выздоровели более 88 тыс. человек.