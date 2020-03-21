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В России открыли бесплатный доступ к интернет-ресурсам для пользователей, которые самоизолировались, либо не могут покинуть жилище по иным причинам. Проект осуществляется в рамках акции #МыВместе.

Информация о сервисах, к которым уже сегодня можно получить свободный доступ (в том числе — бесплатный интернет-трафик) размещена на сайте ДоступВсем.рф.

Всего к акции подключились около ста компаний и ресурсов. Это операторы связи, онлайн-сервисы, образовательные площадки и производители контента. Среди них Яндекс, Мэйл.ру, 1С, сервисы Сбербанка, онлайн-кинотеатры, магазины электронных книг, обучающие и игровые порталы.

«На портале «Доступ всем» мы собрали всё, что поможет вам провести время дома с пользой. Школьники и студенты смогут продолжить занятия в виртуальных классах. А при желании познакомиться с лекциями других преподавателей, самых лучших в стране. Стали доступнее дистанционные консультации врачей. В открытом доступе есть русская и зарубежная классика и современные бестселлеры, курсы по самообразованию и саморазвитию. Смотрите любые фильмы и сериалы в онлайн-кинотеатрах… Списки ресурсов постоянно обновляются. Не скучайте, не переживайте и помните — #МыВместе», — говорится на сайте.

Проект стал своеобразным ответом на призыв российского президента.

«Для людей, которые оказались сегодня дома с семьями, чрезвычайно важно иметь возможность заказывать лекарства онлайн, дистанционно учиться, получать государственные услуги, а также проводить свой досуг — смотреть художественные фильмы, детские программы и так далее», — заявил на днях Владимир Путин.

В России предприняли особые меры безопасности на время борьбы с новой коронавирусной инфекцией. В регионах школы и вузы перешли на дистанционное обучение, отменены массовые мероприятия. Некоторые предприятия и организации перевели сотрудников на удаленную работу.

Ранее «Рамблер» сообщал, что клинический психолог рассказал, почему в условиях изоляции один человек может получать удовольствие и радоваться новым возможностям, а другой — печалиться и тосковать.

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