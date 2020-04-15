В России от коронавирусной инфекции за минувшие сутки скончались 28 человек. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19 в среду, 15 апреля.

Так, за последние сутки в Москве было зарегистрировано 11 летальных случаев, три человека скончались в Республике Дагестан, по двое погибших в Московской и Псковской областях, а также в Республиках Башкортостан и Калмыкия. По одному погибшему было зарегистрировано за последние сутки в Санкт-Петербурге, Республике Бурятия, а также в Пензенской, Тюменской, Белгородской и Астраханской областях.

Общее количество летальных случаев за весь период составило 198, вылечились 1986 пациентов. Число заразившихся превысило 24,4 тыс.

Накануне сообщалось о 22 погибших за сутки и 2774 новых заболевших. Общее число инфицированных составляло 21 102.

По словам академика Российской академии наук Виктора Малеева, число заболевших COVID-19 в России может превысить 20–25 тыс. человек.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого коронавирусом SARS-CoV-2, произошла в городе Ухань в Китае в декабре. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию. По данным сайта Worldometer на 15 апреля, в 210 странах мира инфицировано более 2 млн человек.

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