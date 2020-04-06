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Только в трех регионах России нет инфицированных коронавирусом. Нет подтвержденных случаев на Чукотке, Алтае и в Республике Тыва. Список регионов, где зафиксированы больные, пополнился.

«Первые случаи подтверждены в Карелии, Карачаево-Черкесии, на Камчатке. Выявленные инфицированные не выезжали за границу», — сообщает «Пятый канал» со ссылкой на пресс-службу правительства РФ.

На данный момент в России зафиксировано 5 389 случаев заболевания. Самая напряженная ситуация по-прежнему в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. Рост числа зараженных россиян за сутки составил 658 человек, двое погибли.

Ранее врачи назвали единственный действенный способ профилактики коронавируса.

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