4 августа в России окончательно вступил в силу новый стандарт на номера для автомобилей, мотоциклов и других транспортных средств. Об этом сообщили РИА «Новости» в Росстандарте, уточнив, что шрифты и формат основных типов знаков останутся без изменений.

Напомним, новый ГОСТ на регистрационные знаки был подготовлен осенью 2018 года. Сперва предполагалось, что он вступит в силу с 1 января 2019 года, но в ГИБДД попросили Росстандарт перенести срок на 4 августа 2019 года в связи с уже заключенными контрактами на поставки номеров старого образца. В июле 2019 года в ГИБДД и Минсельхозе сообщили о стратегическом запасе уже изготовленных знаков старого образца. Из-за этого Росстандарт выпустил приказ, который продлил действие старого ГОСТа на номера транспортных средств: в течение года два ГОСТа действовали одновременно, но теперь в силе остался только новый ГОСТ.

Этот стандарт вводит десять новых типов регистрационных знаков. Так, мотоциклистам доступны номера уменьшенного размера, которые можно установить на иностранные мотоциклы. Также ГОСТ описывает стандарт номерных знаков, которые можно устанавливать на задние площадки японских и американских автомобилей с нестандартным местом крепления номера, включая машины с правым рулем. В августе прошлого года в ГИБДД разрешили владельцам мотоциклов и машин с нестандартными площадками устанавливать номера нового образца.

ГОСТ предусматривает отдельные номера для внедорожных мототранспортных средств, не предназначенных для движения по дорогам общего пользования (снегоболотоходы, мотовездеходы), а также мопедов, спортивных и классических (ретро) автомобилей. Выдавать такие номера начнут после утверждения нормативных правовых актов, регламентирующих порядок регистрации этих видов транспортных средств.