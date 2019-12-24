Правительство России ограничило максимальное время нахождения водителей автобусов и грузовиков за рулем до десяти часов в сутки. Об этом 24 декабря сообщается на официальном сайте кабмина.

В соответствии с поправками время управления транспортным средством водителями автобусов и грузовиков (с допустимой массой более 3500 т) не должно превышать девять часов в сутки. Это время можно увеличить до десяти часов, но не более двух раз в неделю.

Отдых водителей должен составлять не менее 11 часов в сутки.

Среди новых требований также есть необходимость периодического отдыха водителей в ходе поездки, первый должен быть сделан не позднее 4,5 часов с момента начала поездки и длиться не менее 45 минут (перерывы можно разбивать, но его минимальная длина — 15 минут).

Отмечается, что соблюдение этих требований должно контролироваться с помощью тахографа.

В мае сообщалось, что Росавтодор планирует до 2024 года создать сеть площадок для отдыха водителей большегрузных автомобилей. Старые площадки, которых на федеральных трассах насчитывается порядка 1,8 тыс., обновят и оборудуют столами и скамейками для отдыха, теплыми туалетами, освещением.