Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) объявляет о запуске тестирования на коронавирусную инфекцию в домашних условиях компанией «Яндекс» — партнером по Альянсу в борьбе с коронавирусом. Об этом в четверг, 16 апреля, сообщила «Известиям» пресс-служба фонда.

«На первом этапе пройти тестирование от аккредитованных лабораторных служб смогут жители Москвы, входящие в группу риска (от 65 лет и старше). По мере роста числа тестов в лабораториях возможность пройти тест появится и для людей других возрастов и регионов РФ», — говорится в заявлении.

Тестирование будет осуществляться с применением инновационных тестов разработки компании EMG.

Альянс по борьбе с коронавирусом был создан РФПИ, Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП), «Яндексом» и Mail.ru Group в марте. Основной задачей объединения является обеспечение оперативного тестирования населения с применением лучших доступных технологий, а также промышленной безопасности и бесперебойной работы крупнейших российских предприятий.

В начале апреля партнеры РФПИ произвели первую партию материалов для тестов на коронавирус.

В конце марта фонд объявил о создании совместного предприятия с группой компаний «ХимРар» для производства лекарственного препарата «Фавипиравир» и других антивирусных инновационных лекарственных средств.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря.

По состоянию на 16 апреля в России зарегистрировано 27 983 случая заражения коронавирусом. С начала эпидемии зафиксировано 232 летальных исхода, 2304 человека выздоровели.

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