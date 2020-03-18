В России может появиться новый рабочий режим — неполной дистанционной занятости, выяснили «Известия». Эту тему в марте планируют обсудить в Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК), которую курирует вице-премьер Татьяна Голикова.

Как поясняют представители ОНФ, изначально выступившего с идеей, новая форма занятости будет представлять собой совмещение работы в офисе и дистанционно — сейчас законодательство позволяет выбрать лишь один формат.

Поправки в Трудовой кодекс позволят легализовать удаленный труд, на который работодатели сейчас переводят многих сотрудников из-за угрозы распространения коронавируса, говорят эксперты.

Согласно документу, с которым ознакомились «Известия», рабочая группа по этому вопросу должна собраться в марте.

Подробнее читайте в эксклюзивном номере «Известий» от 19 марта