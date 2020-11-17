Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в Сибири выявлен уникальный тип коронавируса с оригинальными отклонениями, сообщает РИА Новости.

Она подчеркнула, что в штамме коронавирусной инфекции, который распространяется по сибирскому региону, обнаружились изменения «традиционной» формы.

«Там (в Сибири) формируется свой вариант (коронавируса) с определенными мутациями», — цитирует агентство слова Поповой.

В середине октября, как сообщал «Рамблер», у 8 жителей норвежского города Тронхейм обнаружили заражение неизвестным ранее видом коронавируса. Об этом заявила Главный врач муниципалитета Тронхейм Туве Ресстад. По ее словам, эксперты сходятся во мнении, что речь идет об инфекции, чтобы заразиться которой, не обязательно находиться в тесном контакте с заболевшим.

В конце августа индонезийские ученые выяснили, что почти половина всех зараженных коронавирусом людей в стране являются носителями нового, ранее не изученного штамма инфекции. Специалисты-вирусологи назвали его «Мутация D614G». Видоизмененной инфекцией, согласно исследованиям, оказались заражены более 40% пациентов с подтвержденным диагнозом COVID. Отмечалось, что мутация способствует более быстрой передаче вируса, однако точных данных, что она провоцирует более сложное протекание болезни, выявлено не было.

Вьетнамские ученые также выявляли коронавирус-мутант, преимущественно у гостей и жителей города Дананг. Предполагается, что новый вид инфекции в страну завезли нелегальные мигранты. Вирус характеризуется более высокой скоростью распространения, а также более агрессивным влиянием на организм инфицированного человека. Летом после обнаружения нового штамма коронавируса власти Вьетнама приняли решение приостановить авиасообщение с Данангом на 15 дней, чтобы предотвратить распространение инфекции.