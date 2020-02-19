Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на исследование сервиса «Работа.ру».

Международный женский день празднует 62 процента опрошенных жителей страны, однако День защитника Отечества отмечают 53 процента. Эксперт связали такую тенденцию с тем, что женщинам не надо «заслуживать» праздник. Также россияне принципиально не отмечают Международный женский день в 20 процентах случаев, а День защитника Отечества — в 27 процентах.

Декан факультета социологии и политологии Финансового университета при правительстве Александр Шатилов объяснил более частое празднование женского дня тем, что в России остались советские традиции. Он отметил, что 8 марта — всемирно признанный праздник и выходной день, а 23 февраля объявили нерабочим днем недавно.

«У нас принято, чтобы мужчины ухаживали за девушками, окружали их заботой и вниманием. А дарить подарки представителям сильного пола, особенно не служившим, до сих пор для многих — дурной тон», — заключил Шатилов.

Доцент кафедры маркетинга РЭУ имени Г. В. Плеханова Инга Корягина заявила, что 8 марта воспринимают как праздник всех женщин, а 23 февраля имеет отношение к службе в армии. По ее словам, отсюда происходит дискриминация. Также Корягина нашла еще одну причину разного отношения к гендерным праздникам.

«Если на всю школу один мужчина-трудовик, то, естественно, отмечать будут только женский праздник, а мужчину просто поздравят», — заключила она.

Также сообщается, что большинство россиян обоих полов (76 процентов) предпочли в опросе корпоративам в честь 8 марта и 23 февраля премии или прибавку к зарплате. В опросе принимали участие 2,4 тысячи россиян из всех федеральных округов.

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