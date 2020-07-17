Владимир Путин объявил внезапную проверку войск Южного и Западного военных округов, сообщили в Минобороны.

Планируется оценить их способность обеспечить безопасность на юго-западе страны и уровень подготовки к учениям «Кавказ-2020», которые должны состояться в сентябре.

Для этого привлекли более 149 тысяч человек и свыше 26,8 тысячи единиц техники, рассказал министр обороны генерал армии Сергей Шойгу на совещании с руководящим составом ведомства.

«В ходе проверки предусмотрено проведение с войсками 56 учений тактического уровня. Задействуется 35 полигонов и учебных полей, 17 морских полигонов в акваториях Черного и Каспийского морей. Всего на внезапную проверку привлечено 149 755 человек, 26 820 единиц вооружения и военной техники, 414 летательных аппаратов, 106 кораблей и судов обеспечения», — уточнил он.