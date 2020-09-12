Союз архитекторов (СА) России объявил Всероссийский конкурс на лучшую концепцию ре-использования Мавзолея Владимира Ленина на Красной площади. Об этом сообщается на сайте общественной организации.

Работы принимаются до 19 октября. Конкурс организован в рамках фестиваля «Зодчество», который пройдет в Москве с 11 по 13 ноября в выставочном комплексе «Гостиный двор».

В заключительный день фестиваля организаторы объявят победителей. К участию в конкурсе приглашены дипломированные архитекторы и авторские коллективы, студенты, художники, дизайнеры, а также все граждане России и стран СНГ.

«Участникам конкурса предлагается разработать фор-эскиз проекта ре-использования Мавзолея В. И. Ленина на Красной площади в Москве в качестве музея, посвященного его проектированию и строительству, а также организовать маршрут, связующий здание на улице Воздвиженка с Мавзолеем на Красной площади», — говорится на сайте организатора.

Также в заявлении уточняется, что другие идеи ре-использования Мавзолея «не только допускаются, но и приветствуются».

Цель мероприятия — «создать банк идей». СА уточнил, что «никакого политического заказа на проведение конкурса нет». В положении конкурса утверждается, что нахождение Ленина в мавзолее, «в самом сердце страны, осознавшей исторические ошибки прошлого», противоречит современным представлениям о фиксации «вечной памяти» и является нарушением русской православной традиции, а также воли вождя.

Победители конкурса получат Дипломы Союза архитекторов России и станут героями специального выпуска YouTube-канала ОpenArch, уточняется на сайте.

В мае лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил выставить на продажу «мумию» Владимира Ленина. Он предположил, что покупателем выступит «Китай, Вьетнам или какой-нибудь коммунист».

Тело Ленина после его смерти в 1924 году было забальзамировано и помещено в мавзолей на Красной площади, где и находится по сей день.