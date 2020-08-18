Мали — бедная страна, население в которой стремительно молодеет. Все попытки госпереворота там связаны с экономическим положением. При этом изменить в стране что-либо вооруженным путем вряд ли получится. Об этом в эфире радио Sputnik заявил ученый-африканист Николай Щербаков.

Эксперт также добавил, что в соседних с Мали странах множество беженцев оттуда, пострадавших после восстаний и боев на севере страны. «Обстановка была трудной и остается трудной. То, что военные взялись за оружие — это тоже ситуация для Мали не новая. Сейчас — очередная попытка очередной группы амбициозных офицеров что-то поменять», — пояснил Щербаков.

О попытке госпереворота в бывшей французской колонии стало известно ранее 18 августа. В ходе столкновений восставших военных и их противников погибли не менее пяти человек. Местная оппозиция обвиняет власть страны в коррупции и невозможности обеспечить безопасность граждан. 18 июля она арестовала президента Мали и ряд высших государственных деятелей.