Больных новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV) по данным на 25 января в России не зарегистрировано, при этом специалисты досмотрели более 1,16 млн человек в пунктах пропуска через российскую границу. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

«Больных новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV) не зарегистрировано. По результатам оперативного мониторинга за внебольничными пневмониями в Российской Федерации, превышения среднемноголетних уровней заболеваемости не наблюдается», — сообщили в ведомстве.

Там отметили, что в пунктах пропуска через границу России с начала года досмотрено более 20 тысяч рейсов, более 6,7 тысяч из них — из Китая.

«Выявлено более 50 человек с признаками инфекционных заболеваний, в том числе более 20 — с респираторной симптоматикой (из них 11 — прибывших из КНР)», — указали в Роспотребнадзоре.

Ранее Ростуризм рекомендовал приостановить продажу туров в КНР до нормализации эпидемиологической обстановки.

По последним данным, число заболевших коронавирусом 2019-nCoV в Китае увеличилось до 1287 человек, 41 человек скончался.

И. о. председателя Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга Арби Абубакаров в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал ситуацию с коронавирусом.

Видео дня. Владимир Мединский назначен помощником президента