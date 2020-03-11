Новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в России за последние сутки не выявлено, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

«За последние сутки в России не зарегистрировано новых случаев коронавирусной инфекции. Нарастающим итогом в Российской Федерации зарегистрировано 20 случаев коронавирусной инфекции, из них два у граждан КНР, 17 у граждан России, вернувшихся из Италии, один у гражданина Италии», — говорится в сообщении.

Всего с 31 декабря досмотрено более 387 тысяч граждан, прибывших из КНР, из них 135 человек с признаками инфекционных болезней. С 1 марта досмотрено также 24 891 человек, прибывших из Итальянской Республики, выявлено 32 человека с признаками инфекций, 10713 из Республики Южная Корея, выявлено 11 человек, из Ирана досмотрено 3321, выявлено четыре человека, уточняется на сайте.

«Во всех случаях проведен полный комплекс мер, позволивший не допустить осложнений эпидемиологической обстановки», — подчеркнули в Роспотребнадзоре.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни — это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название — COVID-19.

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