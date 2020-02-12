В Чите 12 февраля выписали гражданина Китая Вана Юньбиня, попавшего в местную больницу с коронавирусом. Об этом сообщает РИА Новости.

Главврач Забайкальской краевой инфекционной больницы Сергей Юрчук рассказал, что Юньбиня лечили с 26 января. Жена-россиянка и дочь китайца пробудут в больнице до 14 февраля как контактировавшие с ним лица. Юньбинь намерен остаться в Чите.

Telegram-канал Mash опубликовал видео с выпиской китайца. У выхода из больницы его встречал главврач со справкой.

«Согласно этой выписке, вы абсолютно здоровы, не представляете никакой опасности для общества», — заявил Юрчук и дал ему Юньбиню витамины.

31 января стало известно о двух первых заболевших коронавирусом в России. Пациентов госпитализировали в Забайкалье и Тюменской области, оба они — граждане Китая. Оба зарегистрированных в России случая оказались легкими.

Накануне, 11 февраля, из больницы Тюмени выписали китайскую студентку, переболевшую коронавирусом.

Как сообщал «Рамблер», новый вирус нашли в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) в декабре 2019 года. Его жертвами, по последним данным, во всем мире стали 1018 человек, 1016 из них — на территории материкового Китая. Общее число заболевших в Китае достигло 42,6 тысячи человек, а выздоровели 3998 человек. Случаи заболевания вирусом выявили в Бельгии, Канаде, Великобритании, Индии, Италии, Испании, Швеции, Австралии, Филиппинах, Малайзии, Франции, Германии, Финляндии, Камбодже, Непале, Шри-Ланке, Сингапуре, Саудовской Аравии, ОАЭ, Южной Корее, Таиланде, Тайване, Японии и США.

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