Турция не сможет передать США закупленные в РФ зенитные ракетные комплексы системы С-400 без согласия Москвы, заявила Mpravda.com во вторник официальный представитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Мария Воробьева.

Ранее американский сенатор-республиканец Джон Тьюн предложил купить российские зенитные ракетные системы С-400 у Турции, чтобы разрешить противоречия с Анкарой.

«Для осуществления вывоза продукции военного назначения покупатель нашей техники должен представить российской стороне сертификат конечного пользователя. Поэтому ее передача или реэкспорт третьим странам без официального разрешения российской стороны невозможны», — сказала Воробьева.

Поставки новейших российских систем ПВО С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции с Соединенными Штатами, начались в середине июля 2019 года. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести ограничительные меры. Анкара отказалась идти на уступки и продолжила переговоры о дополнительной партии С-400.

В действительности США выполнили только часть угроз, касающуюся F-35, а другие санкции, несмотря на то, что по закону они должны быть введены, применять не стали.