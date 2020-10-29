Бывшая соведущая Владимира Соловьева журналистка Анна Шафран назвала дистанционное обучение подрывом национальной безопасности. Об этом она написала в своем телеграм-канале.

Шафран прокомментировала информацию о том, что некоторые школьники во время дистанционного обучения отключают уроки и играют в компьютерные игры. По ее словам, у работающих родителей нет возможности контролировать детей, а позволить себе «надсмотрщика» могут немногие. Переход на домашнее обучение с приходящими на дом учителями также доступен единицам.

«И тогда что мы имеем? Полностью потерянное, одураченное поколение в общем-то ни в чём неповинных детей, которые будут лишены нормального будущего. Разрушенное образование», — заявила Анна Шафран.

По ее словам, продолжение дистанционной учебы чревато «накапливаемым недовольством граждан, в том числе ядерного электората нынешней власти».

«Последствия здесь ясные — подрыв национальной безопасности. И тогда что это со стороны чиновников: близорукость или диверсия?» — задалась вопросом журналистка.

Кроме того, «дистанционка» порождает «полностью оболваненное общество, легко манипулируемое и управляемое».

«Искомый результат для наших цифровых евангелистов», — подчеркнула Шафран.

Как сообщал «Рамблер», московские школьники 6-11 классов с 19 октября учатся дистанционно. Сначала власти Москвы отправили школьников на «удаленку» на две недели, 28 октября было объявлено о продлении режима дистанционного обучения еще на неделю.