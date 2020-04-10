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Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) представило чипы, которые способны выявить коронавирус за 15-20 минут. Об этом сообщает РИА Новости.

Новая тест-система работает на основе микрофлюидных чипов с помощью прибора «Индикатор-Био», который разработали по поручению экс-министра здравоохранения, главы ФМБА Вероники Скворцовой полтора года назад.

Как отмечают «Известия», в отличие от тестов на основе полимеразной цепной реакции (ПЦР), новым чипам не требуются разные температуры на разных фазах исследования.

Новое тестирование основано на методе изотермической амплификации — выявлении РНК вируса. Чипы способны выявлять вирус при температуре около 60 градусов в ускоренном режиме.

Как писал «Рамблер», ранее компания «Генериум» из Владимирской области зарегистрировала в Росздравнадзоре экспресс-тест, позволяющий выявлять коронавирус за 40 минут.

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