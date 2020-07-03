Внедрение обязательной цифровой маркировки лекарств, обуви и сигарет станет новым этапом обеления секторов экономики, а также приведет к росту экспорта IT-услуг, развитию рынка интеграторов и операторов электронного документооборота. Об этом заявил директор департамента развития секторов экономики Минэкономразвития Александр Киревнин. Его слова приведены на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

«Одним из позитивных эффектов внедрения маркировки станет рост экспорта IT-услуг, развитие рынка интеграторов, операторов электронного документооборота», — констатировал он.

Россия до конца 2024 года планирует реализовать 13 национальных проектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры».

На их реализацию планируется потратить около 26 триллионов рублей.