По состоянию на 1 января 2020 года в России было зарегистрировано 3,4 млн машин с правым рулем. Такие данные приводит аналитическое агентство «Автостат».

В отчете отмечается, что почти 90% таких машин (свыше 3 млн) зарегистрированы в Сибири и на Дальнем Востоке. Если говорить о самых популярных марках, то примерно 60% праворульных машин в России составляют автомобили Toyota. При этом топ-10 моделей праворульных машин практически полностью занимают машины этого японского производителя. Так, на первом месте идет Toyota Corolla (325 тыс. штук), а далее следуют Toyota Corona (108 тыс. штук), Toyota Mark (97 тыс. штук), Toyota Carina (92 тыс. штук) и Toyota Caldina (82 тыс. штук).

Шестое место в рейтинге занимает праворульная Honda Fit (78 тыс. штук), а далее снова идут различные модели Toyota: Vitz (77 тыс. штук), Camry (66 тыс. штук), Vista (65 тыс. штук) и Ipsum (58 тыс. штук).

Напомним, по итогам первой половины 2019 года на российском авторынке было продано 288,4 тыс. автомобилей с правым расположением руля (на 1% меньше, чем годом ранее). С 1 июля 2019 года в России должны были вступить в силу более жесткие нормы импорта машин с правым рулем. Однако ввод новых правил отложили на один год, и теперь они должны вступить в силу 1 июля 2020 года.

Нововведения предусматривают запрет на ввоз праворульных самосвалов, спецтехники, манипуляторов и седельных тягачей (категории М2 и М3). Кроме того, владельцам легковых машин с правым рулем придется самостоятельно оформлять свидетельства о безопасности конструкции.