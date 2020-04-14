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Количество зараженных коронавирусом в России к утру 14 апреля достигло 21 102 человек, за сутки прибавилось 2 774 больных. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного штаба.

Случаи коронавируса выявили в 82 регионах страны.

Как писал «Рамблер», накануне прирост больных составлял 2 558 человек, днем ранее — 2 186.

За последние 24 часа в России умерли 22 человека с коронавирусом, 224 пациента были выписаны после выздоровления. За все время в стране умерли 170 человек, излечились от коронавируса 1 694 пациента.

Лидерами по количеству зараженных остаются Москва (13 002 человека), Московская область (2 315) и Санкт-Петербург (799).

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