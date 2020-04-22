Все новости на карте

Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что 2,3 тысячи человек в России переносят новый коронавирус в тяжелой форме. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным министра, по состоянию на 22 апреля в российских стационарах находятся более 45 тысяч зараженных коронавирусом, в том числе более двух тысяч детей.

Из 2,3 тысячи тяжелых пациентов на искусственной вентиляции легких находятся более 1,3 тысячи человек. Четырем пациентам проводят экстракорпоральную мембранную оксигенацию — это процедура, позволяющая протезировать функцию легких.

Как сообщал «Рамблер», за последние сутки число случаев коронавируса в России выросло на 5236. За все время в стране заразились 57 999 человек, 4 420 из них выздоровели, 513 — умерли.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что количество тяжелых больных с коронавирусом в столице растет медленнее, чем прогнозировалось. Число таких пациентов стабилизировалось на уровне 1000-1300 человек.

Видео дня. У Светланы Светличной украли 700 000 на шоу Махалова