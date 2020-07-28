Злоумышленники начали активно использовать интерес россиян к криптовалютам. В первом полугодии был зафиксирован бум мошеннических сайтов, где пользователям обещают крупный заработок и выигрыш после оплаты «комиссии», сообщает «Коммерсант».

В частности, мошенники предлагают жертве сдать в аренду неиспользуемые вычислительные мощности своего компьютера для майнинга криптовалют в браузере.

Пользователю обещают, что за это время он сможет заработать до 20 тысяч рублей. Правда, чтобы получить эти деньги, «работодатели» просят оплатить 400 рублей за верификацию.

По словам директора Qrator Labs Артема Гавриченкова, в систему якобы встроен счетчик «заработанных» денег, которые можно выводить, начиная с десяти тысяч рублей. Но поскольку в руках злоумышленников оказываются данные банковских карт, нет никакой гарантии, что они не спишут средства со счетов пользователя.

Эксперты допускают, что в новой схеме могут участвовать небольшие и непопулярные платежные системы. Чтобы избежать финансовых потерь, Гавриченков рекомендовал проверять наличие на странице ссылки на главный сайт в том же домене или официальные документы, оговаривающие политику конфиденциальности.