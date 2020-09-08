На заводе «ХММР» в Санкт-Петербурге началось серийное производство обновленного седана Kia Rio. Об этом сообщили 7 сентября в российском представительстве Kia. Эта модель, напомним, входит в число лидеров отечественного авторынка.

«Разработкой облика обновленного Rio занимался вице-президент по дизайну Kia Design China Олег Сон, известный своими прогрессивными проектами для европейский автобрендов. Работы шли в тесном сотрудничестве с региональной штаб-квартирой Kia Motors в России. Rio сохранил свои основные и полюбившиеся многим черты, но его дизайн стал динамичнее и четче. Плавные линии еще более эмоционально сочетаются с резкими гранями, детали проработаны смелее и агрессивнее. В целом автомобиль внешне стал более спортивным и «собранным», при этом каждый элемент в его облике максимально функционален», — отмечали ранее в компании.

View this post on Instagram Обновленный Kia Rio – уже скоро! На заводе в Санкт-Петербурге стартовало производство модели для России, автомобиль стал ярче и динамичнее, а также получил новый уровень оснащения. Подробная информация о дате начала продаж, технических характеристиках, оснащении и комплектациях будет раскрыта в ближайшее время. A post shared by Kia Motors Russia & CIS (@kiamotorsrussia) on Sep 7, 2020 at 1:17pm PDT

Передний и задний бамперы седана стали рельефнее. За счет изменения их формы габаритная длина автомобиля увеличилась на 20 мм по сравнению с предшественником. Решетка радиатора получила обновленные очертания и визуально объединена с блоком фар, которые также заметно изменились. Еще одной отличительной чертой обновленного Rio стали светодиодные задние фонари с особой «матричной» графикой. Дорожный просвет автомобиля составляет 160 мм.

Как и сейчас, модель Kia Rio будет доступна в России с бензиновыми моторами рабочим объемом 1,4 и 1,6 литра, развивающими 100 и 123 лошадиные силы соответственно. Двигатели сочетаются с механической коробкой передач или с шестиступенчатым «автоматом».

Подробную информацию о дате начала продаж оснащении и комплектациях обновленного седана Rio в компании пообещали раскрыть в ближайшее время.