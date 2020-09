View this post on Instagram

Обновленный Kia Rio – уже скоро! На заводе в Санкт-Петербурге стартовало производство модели для России, автомобиль стал ярче и динамичнее, а также получил новый уровень оснащения. Подробная информация о дате начала продаж, технических характеристиках, оснащении и комплектациях будет раскрыта в ближайшее время.