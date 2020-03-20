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Научный центр Роспотребнадзора начал испытания вакцины против новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Вакцина была разработана в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии "Вектор".

Тесты проводят на лабораторных животных: мышах, крысах, хорьках и низших приматах.

Испытания необходимы, чтобы убедиться в безвредности и эффективности нового препарата.

В сообщении Роспотребнадзора отмечается, что ученые создали 6 прототипов вакцин, основанных на различных технологических платформах.

Ученые выразили надежду, что вакцина будет готова для массового использования в конце 2020 года.

Ранее специалистам из Национального исследовательского института (НИИ) гриппа им. А. А. Смородинцева Минздава России удалось расшифровать геном COVID-2019.

На данный момент в России зарегистрировано 253 случая заболевания коронавирусом. 12 человек вылечились, смертей нет.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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