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В России появился новый страховой продукт — страхование на случай заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщает ТАСС.

Инфекцию COVID-19, как сообщал «Рамблер», вызывает коронавирус SARS-CoV-2. В конце 2019 года вспышка заболеваемости ею началась в Китае. В 2020 году Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку пандемией. На данный момент число выявленных случаев заболевания по всему миру превысило 167 тысяч.

Не так давно банк «Восточный» и страховая компания «Арсеналъ» анонсировали совместный полис «АнтиКоронаВирус». Он предназначен для физических лиц, заболевших инфекцией COVID-19. В случае временной нетрудоспособности, возникшей в результате нее, клиент будет получать три-шесть тысяч рублей в день в течение периода нетрудоспособности. В случае смерти больного его родственники получат от 300 тысяч рублей до миллиона рублей.

6 марта компания «Тинькофф страхование» запустила похожий продукт. Он полностью покрывает риск заражения коронавирусом для тех, кто выезжает за рубеж, в том числе стоимость госпитализации, лечения, лекарств и транспортировки в Россию.

Сегодня компания «АльфаСтрахование» запустила программу «Коронавирус. НЕТ». Полис на год стоит 2-10 тысяч рублей, страховая сумма составляет миллион рублей, компенсация при подтверждении диагноза — 20-100 тысяч рублей, а компенсация в случае смерти — миллион рублей.

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