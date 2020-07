View this post on Instagram

Событие, к которому нельзя остаться равнодушным! ⠀ Сегодня на заводе «Автотор» в Калининграде началось производство нового Kia K5, и это значит, что автомобиль будет доступен совсем скоро. Старт продаж запланирован на осень. ⠀ Седан K5 придет на смену модели Optima, демонстрируя высочайший уровень автомобиля бизнес-класса. В линейке двигателей будет представлен 2,0-литровый агрегат мощностью 150 л.с. и 2,5-литровый, выдающий 194 л.с.