15 июля на заводе «Автотор» в Калининграде стартовало производство автомобиля Kia K5, который придет на смену седану Kia Optima. Об этом говорится в сообщении российского представительства Kia, опубликованном на страницах компании в соцсетях. Ожидается, что у дилеров модель K5 появится осенью.

Производство новой модели на калининградском предприятии ведется методом мелкоузловой сборки. Цены и комплектации K5 будут объявлены ближе к старту продаж, сообщает агентство «Автостат».

Ранее сообщалось, что на российском рынке автомобиль будет предлагаться с 2,0-литровым бензиновым двигателем MPI мощностью 150 лошадиных сил, который будет работать в паре с шестиступенчатой автоматической коробкой передач. Также клиентам предложат новый 2,5-литровый бензиновый двигатель с непосредственным впрыском, развивающий 194 силы, который комплектуется восьмиступенчатым «автоматом». Обе модификации получат передний привод, полностью независимую подвеску и колеса размером от 16 до 18 дюймов.

Решение вывести новую модель на российский рынок под названием K5, а не Optima в компании объясняли изменениями в стратегии развития бренда, а также новым вектором развития дизайна самой модели.

View this post on Instagram Событие, к которому нельзя остаться равнодушным! ⠀ Сегодня на заводе «Автотор» в Калининграде началось производство нового Kia K5, и это значит, что автомобиль будет доступен совсем скоро. Старт продаж запланирован на осень. ⠀ Седан K5 придет на смену модели Optima, демонстрируя высочайший уровень автомобиля бизнес-класса. В линейке двигателей будет представлен 2,0-литровый агрегат мощностью 150 л.с. и 2,5-литровый, выдающий 194 л.с. A post shared by KIA Motors RUS (@kiamotorsrussia) on Jul 15, 2020 at 12:01am PDT

Сейчас Kia Optima продается в России в версии со 150-сильным мотором объемом 2 литра либо с 2,4-литровым агрегатом мощностью 188 лошадиных сил. Цены на эту машину стартуют от 1,36 млн рублей без учета скидок, и Optima входит в тройку самых продаваемых моделей Kia на российском рынке.