Все новости на карте

В России компании начали переводить своих сотрудников на четырехдневную рабочую неделю из-за кризиса на фоне коронавируса. Об этом сообщает газета «Ведомости».

«На четырехдневную рабочую неделю временно перешла нефтехимическая компания «Сибур». В ее штате более 23 тысяч человек», — пишет издание. Отмечается, что при помощи сокращенной рабочей недели работодатели хотят избежать массовых увольнений. Также на «четырехдневку» перешли РЖД и метрополитен в Екатеринбурге.

По словам партнера компании «Экопси консалтинг» Григория Финкельштейна, сокращенная рабочая неделя эквивалентна сокращению штата на 20%. При этом он уверен, что изменение графика будет распространяться только на обслуживающий и офисный персонал. А адвокат Ксения Михайличенко заявила, что для введения сокращенной недели нужно подписывать с сотрудниками дополнительные соглашения, либо работников нужно предупреждать об изменении графика за два месяца.

Впервые о «четырехдневке» для россиян в 2019 году заговорил занимавший тогда пост премьер-министра РФ Дмитрий Медведев. Однако министр здравоохранения Вероника Скворцова заявила, что такая инициатива требует детального рассмотрения, передает портал «Утро.ру». По ее словам сокращенная рабочая неделя могла быть возможной при условии, если граждане будут вести здоровый образ жизни.

Видео дня. Секс-скандал: мэр приставал к заму на видеосовещании