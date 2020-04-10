Первые переливания пациентам с COVID-19 плазмы крови доноров, вылечившихся от коронавирусной инфекции, провели московские врачи. Об этом в пятницу, 10 апреля, сообщила вице-мэр столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Процедуры прошли в московской городской больнице № 52 и НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

Ракова отметила, что эту методику лечения коронавируса уже применяют врачи в зарубежных странах.

«Мы постоянно следим за разработками коллег в других странах, аналогичные исследования успешно проходят в Китае, Германии и США. Надеемся, что новый метод поможет нам эффективнее бороться с пандемией коронавируса», — цитирует заммэра «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что первыми донорами стали 11 пациентов, справившихся с COVID-19, переливание получили семь больных.

Ракова отметила, что плазмы от одного донора хватает на одного-трех пациентов с коронавирусом.

«Как говорят врачи, самое важное — это понимание и отзывчивость потенциальных доноров. Чем больше плазмы специалисты смогут заготовить, тем больше людей могут быть спасены», — рассказала вице-мэр.

В свою очередь директор института Склифосовского Сергей Петриков сообщил, что плазму вылечившихся от коронавируса в первую очередь переливают тяжелым пациентам.

В крови выздоровевших пациентов присутствуют антитела, поэтому ее можно использовать для лечения. Методику одобрил клинический комитет по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что пик заболеваемости коронавирусом в столице еще не наступил, пока город находится в его начале и не приблизились к середине.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф и по хештегу #МыВместе. Телефон «горячей линии»: 8 (800) 2000-112.