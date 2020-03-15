В России на утро воскресенья не зафиксировано новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, сообщает 15 марта, ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

«За период мониторинга зарегистрировано 1953 заболевших с признаками ОРВИ, прибывших из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении.

По данным Роспотребнадзора на субботу, 14 марта, России было выявлено 14 случаев коронавирусной инфекции у граждан Российской Федерации, девять — в Москве, один — в Московской области, один — в Санкт-Петербурге, один — в Калининградской области, два — в Кемеровской области.

«По данным эпидемиологического расследования установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции, в последние две недели (Италия, Франция, Австрия, Германия, Испания, Польша, Швейцария), три случая выявлены активно как контактные с ранее заболевшими», — добавили в ведомстве.

За весь период распространения коронавируса в России было выявлено 59 случаев коронавирусной инфекции, из них 56 у граждан России, два – у граждан КНР, один – у гражданина Италии. Выписаны по выздоровлению двое граждан Китая, один гражданин РФ. Также выписаны граждане России, эвакуированные из Японии, с лайнера Diamond Princess.

Здоровые граждане, не имеющие возможности для самоизоляции, на время инкубационного периода находятся в 126 медучреждениях в субъектах России на более, чем 8,5 тыс. мест. Всего на территории РФ введено 398 таких обсерваторов, вместимостью 24,8 тыс. человек.

Помимо того, с 31 декабря было досмотрено 392,9 тыс. прибывших из Китая, у 138 из них были выявлены признаки инфекционных болезней. С 1 марта досмотр прошли 30,3 тыс. человек, приехавшие из Италии (выявлено 45 человек с признаками инфекционных заболеваний), а также 12,7 тыс. — из Южной Кореи (выявлено 13), 4,1 тыс. — из Ирана (выявлено четверо). По данным на 14 марта, под медицинским наблюдением пребывают 14,7 тыс. граждан.

Отмечается, что по состоянию на 14 марта, в России было проведено более 104,8 тыс. тестов на наличие нового коронавируса у людей, прибывших из стран с неблагополучной эпидемической ситуацией.

Вспышка пневмонии COVID-2019, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. По данным Worldometer на 15 марта, в мире заразилось более 156 тыс. человек, вылечились не менее 75 тыс. пациентов, а умерли более 5 тыс.11 марта день ВОЗ объявила пандемию COVID-19 в мире.