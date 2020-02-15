В России могут снизить размер выплат по ипотечным кредитам, соответствующее поручение правительства опубликовано на сайте Кабинета министров в субботу, 15 февраля.

Свои предложения первый зампред правительства Андрей Белоусов и зампред Марат Хуснуллину с участием председателя Центрального банка Эльвиры Насибуллиной должны представить премьер-министру Михаилу Мишустину до 16 марта.

«До 16 марта 2020 года представить председателю правительства Российской Федерации М.В.Мишустину предложения по снижению размера выплат граждан по ипотечным кредитам, в том числе по созданию условий рефинансирования ранее выданных ипотечных кредитов в упрощенном порядке», — сказано в сообщении.

Также к этому сроку правительство поручило Минстрою совместно с Минэкономразвития и Росреестром представить предложения по вовлечению неэффективно используемых земельных участков в сферу жилищного строительства.

Зампред Дмитрий Чернышенко должен обеспечить информирование россиян о льготных программах ипотечного жилищного кредитования, которые реализуются правительством РФ.

13 февраля Мишустин заявил, что ипотека в России очень дорогая, и эту ситуацию надо изменить.