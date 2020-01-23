Почетное звание «Народный врач» может появиться в России. Это будет высшее звание, присваиваемое за выдающиеся заслуги в области здравоохранения. С таким предложением выступил минздрав. Он подготовил и представил на общественное обсуждение проект соответствующего президентского указа.

Звание будет присваиваться только лучшим из лучших. Как сегодня аналогичной наградой отмечают, например, актеров. Среди критериев для присвоения — особое профессиональное мастерство, личные заслуги в оказании пациентам первичной, специализированной, скорой или паллиативной медицинской помощи, проведение профилактических мероприятий по сохранению жизни и здоровья граждан, развитие наставничества. Но главное — доктор должен пользоваться заслуженным авторитетом у коллег, а также завоевать признание и уважение у пациентов.

Стаж также играет большую роль. Нужно проработать в профессии не менее 30 лет и иметь награды федеральных органов государственной власти. Звание будет присваиваться раз в год Указом президента в преддверии празднования Дня медицинского работника (третье воскресенье июня). Сегодня высшей почетной наградой в системе здравоохранения является "Заслуженный врач РФ".

Новое почетное звание может послужить для врачей стимулом к безупречной работе

«Инициатива очень нужная и своевременная, повышающая престиж профессии. А для любого специалиста очень важно, когда его труд оценивается по заслугам, не остается незамеченным. Такое звание может быть одним из стимулов к безупречной работе, к тому, чтобы оставаться в профессии как можно дольше», — считает член Комитета Совета Федерации по социальной политике Татьяна Кусайко. Аналогичного мнения придерживается и замглавы Национального медицинского исследовательского центра кардиологии Минздрава России, врач-кардиолог Нана Погосова. «Я за любые награды, повышающие статус врача. К сожалению, в последнее время в силу различных причин престиж этой благородной профессии был подорван», — отметила она.

Правда, кроме почета, докторам хотелось бы, чтобы почетное звание давало и материальные привилегии. Сейчас, например, для того, чтобы получить звание заслуженного врача, надо проработать в отрасли не менее 20 лет.

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