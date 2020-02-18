В Общественной палате предложили создать единый государственный ресурс по борьбе с кибербуллингом.

Инициативу озвучила председатель комиссии Общественной палаты по развитию общественной дипломатии и поддержке соотечественников за рубежом Елена Сутормина на Форуме цифоровой безопасности во вторник, 18 февраля.

Она отметила, что за прошедший год число случаев травли в интернете выросло в 6 раз.

По словам Суторминой, этому способствует чрезмерная открытость подростков в соцсетях. Так, юноши 13-17 лет стали делать публикации с информацией личного характера чаще на 30%, девушки — на 50%.

Сутормина заявила, что родителям и педагогам трудно найти в интернете информацию об угрозах в Сети, поэтому ОП считает необходимым создание единого государственного ресурса по борьбе с онлайн-травлей. Целесообразно, если его созданием займется министерство просвещения. Оператором проекта выступит Институт развития интернета.

Представитель ОП также отметила необходимость экспертной оценки всей представленной на портале информации.

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