В России могут запретить банкам использовать телефонный обзвон для продвижения своих кредитных продуктов. С соответствующей инициативой выступил депутат нижней палаты российского парламента Иван Сухарев.

Об этом пишет в четверг утром RT. В распоряжении редакции оказалась копия письма на имя председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной.

Парламентарий в письме отмечает, что граждане не всегда могут определить по телефонному номеру, откуда производится звонок, так как звонить могут как и из легального банка, так и микрофинансовой организации.

Персональными данными клиентов банка, в том числе номерами счетов и пластиковых карт, могут воспользоваться злоумышленники, предупреждает депутат.

Также такой способ может причинить неудобства, если звонки с предложением услуги производятся систематически гражданину, не заинтересованному в получении кредита.

«Прошу вас рассмотреть целесообразность ограничения использования банками и МФО телефонных звонков в адрес граждан для продвижения своих кредитных продуктов, а также целесообразность введения санкций за нарушение данного правила на усмотрение Центрального банка», — пишет парламентарий.