Аналитики прогнозируют повышение стоимости услуг на 15 процентов.

Аналитики прогнозируют повышение цен на домашний интернет и телевидение на 15 процентов, пишут «Известия».

Как отметил глава компании TelecomDaily Денис Кусков, на стоимость услуг влияют инфляция, колебания курса рубля, а также законы, регулирующие IT-сферу. В частности, траты требуются для исполнения «закона Яровой» и закона об устойчивом интернете.

По словам специалиста, на ценовую политику во всех сферах оказала влияние пандемия коронавируса.

Предложения повысить цены на сотовую связь звучали еще год назад. Тогда провайдеры заявили о необходимости заработать дополнительные деньги для выполнения новых законов, а также для расширения инфраструктуры.